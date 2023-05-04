Власти Ростова выручили более миллиона рублей за участок, который они продавали за 1 рубль

Таким для торгов запечатлели здание, которое надо снести. Фото: администрация Ростова.

В Ростове успешно завершились торги по продаже земельного участка в переулке Таллинском,7/268, на котором расположено незаконное пятиэтажное здание.

Изначально администрация готова была продать земельный участок площадью 749 квадратных метров за 1 рубль. Столь низкую цену они объяснили затратами, которые понесет покупатель при сносе здания площадью более 900 квадратных метров. Фактически на торгах участок ушел за 1 миллион 20 тысяч рублей.

В Росреестре кадастровую стоимость участка оценили в более чем 2,5 миллиона рублей.

По договору, у покупателя есть 12 месяцев на то, чтобы за свой счет снести самозастрой.

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Покупателю придется заплатить за землю не менее 2 914 000 рублей. При этом надо учитывать, что еще придется вложиться в снос шестиэтажного здания и сделать это надо будет в течении двенадцати месяцев (подробности)