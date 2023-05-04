Власти Ростова выставили на продажу участок с самозастроем

Разрешенное использование земли — под многоквартирный жилой дом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова выставил на торги участок площадью почти 500 квадратных метров. На нем находится шестиэтажный дом, признанный самозастроем.

Покупателю придется заплатить за землю не менее 2 914 000 рублей. При этом надо учитывать, что еще придется вложиться в снос шестиэтажного здания и сделать это надо будет в течении двенадцати месяцев.

Напомним, изначально на земельном участке администрация города разрешила построить многоквартирный дом высотой в три этажа. Но фактически застройщик возвел шесть этажей. За это нарушение еще 2017 году дом признали самозастроем и подлежащим сносу.

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