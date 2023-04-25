В Ростове до конца года завершат строительство канализационного коллектора для ЖК «Вересаево»

Коллектор возводят современным методом микротоннелирования без рытья траншей. Фото: правительство Ростовской области.

Вчера, 24 апреля, губернатор Ростовской области Василий Голубев проинспектировал ход работ по возведению второго этапа нового канализационного коллектора №62 донской столицы.

— Масштабы работ впечатляют. Подрядчик работает с опережением графика, доложил, что завершит объект досрочно в этом году. Это обеспечит развитие новых микрорайонов в донской столице, — отметил Василий Юрьевич.

Возведение коллектора разделено на два этапа. Первый этап — 6,5 километров от улицы имени Вити Черевичкина до стадиона «Ростов-Арена». Он включает в себя два перехода под рекой Дон, а также канализационную насосную станцию производительностью более 120 тысяч кубометров в сутки и 38 канализационных камер. Эта часть готова на 86%.

На данный момент второй этап строительства на 43,3% завершен. Он включает в себя прокладку 2 км сетей от района старого аэропорта для подключения нового микрорайона «Вересаево» и расширение общих сетей канализации в донской столице. Подрядчик планирует завершить все работы до конца текущего года.

Коллектор возводят современным методом микротоннелирования без рытья траншей. Рабочие прокладывают шахты, устанавливая для них только технические колодцы. Это особо актуально в условиях плотной городской застройки.

8,5-километровое сооружение пролегает на глубине от 3,5 до 21 метра. Его возведение позволит продолжит развивать Ростов-на-Дону.

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