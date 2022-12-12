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НовостиОбщество12 декабря 2022 14:27

В Ростове реконструкцию коллектора № 68 собираются завершить в 2023 году

Ремонт на объекте идет с прошлого года
Ангелина СКИБА
Подрядчик сейчас ведет благоустройство территории

Подрядчик сейчас ведет благоустройство территории

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону канализационный коллектор № 68 готов уже на 98 %. Сдать объект должны 30 апреля 2023 года, сообщают городские власти.

- Подрядчик завершил закрепление грунта, сейчас ведется благоустройство территории. Ремонт на объекте идет с прошлого года, - говорится на сайте мэрии.

Участок коллектора разрушился еще в феврале 2010 года. Тогда потребовались аварийные работы, после чего была проведена экспертиза. Без капитального обновления могла произойти чрезвычайная ситуация, но в итоге средства на реконструкцию удалось изыскать.

Напомним, канализационный коллектор № 68 - технически сложный и во многом уникальный. На некоторых участках глубина его залегания доходит до 84,5 метров.

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