605 млн рублей выделят Ростову на ремонт коллектора

Главная цель работ - повышение качества коммунальных услуг Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростов-на-Дону получит 605 млн рублей на продолжение реконструкции городского коллектора. Финансовую поддержку должны направить федеральные власти. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Отмечается, что выделенные средства предусмотрены в бюджете на 2023-2024 годы, однако их перечислят уже сейчас, потому что работы на объекте ведутся с опережением графика.

Деньги в том числе потратят на вывод из эксплуатации и консервацию одного из поврежденных участков сооружения. Главная цель - повышение качества коммунальных услуг для местных жителей.

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