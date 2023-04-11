В Ростове за 1 рубль продадут участок более 700 кв метров

Кадастровая стоимость участка — более 2,5 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти донской столицы выставили на аукцион земельный участок площадью 749 кв метров. Расположен он в Пролетарском районе города, в переулке Таллинском,7/268.

— Расходы на снос самовольной постройки, а также затраты на подготовку и проведение публичных торгов превышают рыночную стоимость земельного участка, — отмечено в сообщении администрации.

Из-за этого власти хотят получить за земельный участок символическую плату — всего 1 рубль. По данным Росреестра, кадастровая стоимость участка — более 2,5 миллионов рублей. Торги пройдут 2 мая.

Пролетарский районный суд Ростова еще в 2013 году признал многоквартирный дом самозастроем и подлежащим сносу. В прошлом году власти уже пытались продать этот участок за 1 рубль. Но покупателя тогда не нашлось.

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