В донской столице обнаружили 167 незаконных построек

В Ростове обнаружили 167 замозастроев Фото: "КП" Архив

В Ростове были зарегистрированы 167 самовольных построек. Об этом сообщили в пресс-службе ростовской администрации.

Стоит отметить, что 69 незаконных объектов суд постановил снести. По поводу еще 85 зданий - в сносе было отказано. А оставшиеся 13 материалов еще находятся на рассмотрении. из которых 69 суд постановил снести, сообщили в городской администрации. По ряду объектов завели уголовные дела.

- На данный момент отсутствуют правовые рычаги для оказания помощи пострадавшим, - говорится в сообщении.

В администрации приняли решение создать рабочую группу, в которую будут входить юристы, общественники, чиновники и правоохранители. Они составят реестр самовольных объектов, а затем определят количество пострадавших граждан.

Специалисты также должны составить критерии права, по которым определятся меры поддержки ростовчан, купивших жилье в самостроях.

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Чиновники намерены делать это за счет владельцев.

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