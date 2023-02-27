В центре Ростова из-за строительства торгового центра снесут несколько зданий

Застройщик планирует сохранить существующий визуальный ряд застройки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько зданий в границах «проспект Буденновский - улица Темерницкая - улица Серафимовича» в Ростове-на-Дону будут снесены для строительства здесь торгово-офисного центра класса А. Снос коснется и доходного дома купца Николая Чернова, расположенного по адресу проспект Буденновский, 17. Площадь нового объекта составит 24,3 тысячи квадратных метров, инвестор вложит в него 1 миллиард рублей. Об этом сообщает еженедельник «Город N» со ссылкой на представителя застройщика.

Сейчас собственник владеет комплексом площадью 6 тысяч квадратных метров, состоящим из нескольких торгово-офисных зданий, сдаваемых в аренду. Заполняемость помещений стопроцентная. Представитель компании подчеркнул, что при проектировании нового объекта учитывались исторический облик квартала, архитектор и история здания, поэтому застройщик планирует сохранить существующий визуальный ряд.

Новый торговый центр будет представлять собой три соединенных между собой башни разной высоты. Фасадная часть нового комплекса, выходящая на проспект Буденновский, будет пятиэтажной, а выходящая на улицу Темерницкую часть — десятиэтажной. На первом этаже здания со стороны проспекта Буденновского обустроят фудкорт с летними террасами. Припарковать машины посетители будущего центра смогут на двухэтажной подземной парковке на 200 машиномест.

Собственник зданий пока не называет точных сроков строительства. В справке департамента архитектуры и градостроительства Ростова говорится, что разрешение на возведение комплекса выдано до 6 октября 2027 года.

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Здание находится в аварийном состоянии (подробнее)