В Ростове снесут многоквартирный дом на проспекте Нагибина

Под снос пойдет двухэтажка в "золотом квадрате" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове на проспекте Нагибина под снос пойдет многоквартирный дом в районе «Горизонта». Соответствующее постановление администрации города за подписью сити-менеджера Алексея Логвиненко появилось на официальном сайте мэрии.

Речь идет доме по проспекту Михаила Нагибина, 41/1, лит. А. Он был признан аварийным и подлежащим сносу постановлением администрации еще в 2020 году.

- В связи с неисполнением собственниками помещений требования о сносе многоквартирного дома в установленный срок, постановляю изъять для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома лит. А по пр-кту Михаила Нагибина, 41/1 в городе Ростове-на-Дону аварийным и подлежащим сносу, земельный участок площадью 1276 квадратных. метров, принадлежащий собственникам помещений многоквартирного дома на праве общей долевой собственности, - указано в постановлении.

Добавим, что двухэтажный дом на 18 квартир, построенный в 1958 году, имеет площадь более 1,2 тысячи квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему нельзя спасти дом в Кривошлыковском переулке, рассказали в фонде капремонта Ростовской области

По мнению экспертов, ремонтировать хрущевку экономически невыгодно (подробнее)