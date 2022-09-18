В Ростове снесут многоквартирный дом на проспекте Нагибина

Под снос пойдет двухэтажка в "золотом квадрате"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове на проспекте Нагибина под снос пойдет многоквартирный дом в районе «Горизонта». Соответствующее постановление администрации города за подписью сити-менеджера Алексея Логвиненко появилось на официальном сайте мэрии.
Речь идет доме по проспекту Михаила Нагибина, 41/1, лит. А. Он был признан аварийным и подлежащим сносу постановлением администрации еще в 2020 году.
- В связи с неисполнением собственниками помещений требования о сносе многоквартирного дома в установленный срок, постановляю изъять для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома лит. А по пр-кту Михаила Нагибина, 41/1 в городе Ростове-на-Дону аварийным и подлежащим сносу, земельный участок площадью 1276 квадратных. метров, принадлежащий собственникам помещений многоквартирного дома на праве общей долевой собственности, - указано в постановлении.
Добавим, что двухэтажный дом на 18 квартир, построенный в 1958 году, имеет площадь более 1,2 тысячи квадратных метров.
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