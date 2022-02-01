Почему нельзя спасти дом в Кривошлыковском переулке, рассказали в фонде капремонта Ростовской области

Жильцы категорически отказываются покидать квартиры. Фото: прес-служба городской администрации

В донской столице объявили эвакуацию в трехподъездном многоквартирном доме, расположенном па адресу Кривошлыковский переулок, 4. В пресс-службе администрации Ростова сообщили, что дом – в аварийном состоянии, и может рухнуть в любой момент.

Но вот сами жильцы хрущевки уверены, что отремонтировать строение можно. Люди также отказываются уезжать их квартир, опасаясь, что им не предоставят достойную компенсацию.

В региональном фонде капитального ремонта рассказали, почему нельзя сделать капремонт конкретно в этом доме.

- В целях перспективного развития и в контексте реновации города капитальный ремонт таких домов как в переулке Кривошлыковском, 4 нецелесообразен. Хрущевки строились сроком на 50 лет как временное жилье и со всех точек зрения изжили себя. Проведение капитального ремонта и усиление несущих конструкций в подобных домах обходится порядка 150 – 200 млн.руб. Сколько после ремонта простоит такой дом неясно. Поэтому для города однозначно перспективнее и выгоднее проводить реновацию, - сообщили «КП-Ростов-на-Дону» в пресс-службе фонда капитального ремонта.

Ранее мы писали, что думают другие другие эксперты по поводу восстановления или сноса аварийного дома.

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