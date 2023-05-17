В Азовском районе приостановили закупку по ремонту и обслуживанию дорог

Исполнителю, по условиям контракта, обещали 77,5 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области из-за жалоб приостановили закупку на содержание, обслуживание и обеспечение безопасности дорог Азовского района. Определение подрядчика после проверки запретили специалисты УФАС.

Речь идет о конкурсе, который на сайте госзакупок в апреле 2023 года открыла районная администрация. Исполнителю, по условиям контракта, обещали 77,5 млн рублей. Однако на заявку никто не согласился.

Потенциальные подрядчики, ознакомившись с требованиями, сразу же обратились в управление антимонопольной службы. Всего поступили три отдельные жалобы, одну из которых отозвали, еще одну признали обоснованной. Третью пока рассматривают.

Например, подрядчик, который впоследствии отозвал жалобу, указывал на «отсутствие основных характеристик объектов»: не были указаны единицы измерения протяженности дорог, не отметили процент износа покрытия. Исполнитель добавил, что заказчик «не установил требований к качеству работ».

Жалоба, которую признали обоснованной, поступила от компании «Эц-Авто». Организация отметила «противоречия между общей информацией и описанием объекта закупки». Были «выявлены положения, противоречащие федеральному закону», а также «различия в начальной сумме цен и видах работ».

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