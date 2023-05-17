В Ростовской области за сбор отдельных видов грибов начнут сажать в тюрьму на 4 года

На Дону также имеется много промысловых грибов, сбор которых разрешен Фото: Евгения ГУСЕВА

В Красную книгу Ростовской области, кроме редких растений, внесли 35 видов грибов. Большинство из них съедобные, но их сбор теперь преследуется по закону. Об этом рассказала доцент кафедры ботаники ЮФУ, кандидат биологических наук Ольга Ермолаева.

Ученая пояснила, что в этом году федеральные власти подписали закон об ответственности за добычу краснокнижных растений и грибов. Штраф составляет до 1 млн рублей, также грозит до 4 лет лишения свободы.

Наказать могут в том числе за приобретение или продажу таких товаров: штраф - до 1,5 млн рублей, максимальный срок - до 5 лет тюрьмы.

- Под защиту взяли несколько видов семейства шампиньон: бернардовидный, глинисто-желтый и превосходный. Кроме того, в список попали подосиновик серый, гриб-зонтик Оливье, степной сморчок и другие. Эти виды обычно, несмотря на запреты, массово собираются населением. Для сморчка степного даже организуют «грибные туры» из других областей, где он не распространен, - отметила Ольга Ермолаева.

Доцент кафедры ЮФУ успокоила любителей грибной охоты: помимо краснокнижных, в Ростовской области много промысловых грибов, сбор которых разрешен. Это рыжики, грузди, рядовики, сыроежки, моховики, белые, маслята, опята, вешенки и обыкновенные шампиньоны.

Грибной сезон на Дону длится почти весь год, кроме самых засушливых дней лета и самых морозных дней зимы.

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