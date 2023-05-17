Массовые отключения электричества ожидаются в Ростове-на-Дону в период до 23 мая

Энергетики временно обесточат дома в разных районах донской столицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Ростове-на-Дону планируют в период до 23 мая 2023 года. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». Подробный график опубликовали на сайте ресурсоснабжающей компании.

18 мая:

Нариманова, 1-39, 2-32, Днестровская, 1-17, 2-20, Краснокурсантская, 2-18, Пирогова, 41-57, 44-62, Погодина, 83 А, Забайкальский, 34-54, 23-53, Бориславский, 1-9, 2-12, Ликбезовский, 1-15, 2-18, Шолохова, 123-161, Новомосковская, 1-17, 2-34, Полторацкого, 25-67, 10-56, Просвещения, 1-3, 2-20, 1-я Киргизская, 31-61, 66-76, Ухтомский, 35-69, 74, 76 А, Уральский, 31-61, 36-66;

19 мая:

Моздокский, 31-51, 30-50, Армавирский, 21-45, 20-44, Адлерский, 31-55, 30-52, Победы, 1-19, 2-18, Борковского, 1-27, 2-24, 1-ая Грамши, 91-97, 96-98, Андрея Сладкова, 63 А, 65 А, 29-31, 70, 82-90, Калинина, 59, 63-65, 74-78, Крайняя, 21-69, 26-76, 46, Осипенко, 16-64, 21-я линия, 15, 23-я линия, 12-32, 15-41, Мясникова, 6-14;

22 мая:

Мясникова,16-22, 21, 19-я линия, 2-12, 1-9, 21-я линия, 10-30, 13-31;

23 мая:

Красноармейская, 63/1, 63/90, 65, Тельмана, 72, Ворошиловский, 87, 89/80.

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