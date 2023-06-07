В Ростове жителям Западного придется жить без горячей воды еще как минимум пять дней

После опрессовки на Западном произошло много порывов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Западном жилом массиве Ростова возобновление подачи горячей воды перенесли на 12 июня, сообщили в горадминистрации.

Чиновники отметили, что после опрессовки на Западном произошло много порывов. Сейчас сотрудники Ростовских тепловых сетей занимаются их устранением.

На этот раз власти пообещали горожанам возобновить подачу горячей воды 12 июня. По плану, отключение должно было завершиться 7 июня. В это время, помимо гидравлических испытаний, должен пройти и ремонт ТЭЦ-2.

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