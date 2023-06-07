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НовостиОбщество7 июня 2023 14:26

В Ростове жителям Западного придется жить без горячей воды еще как минимум пять дней

В двухнедельный срок отключения коммунальщики не уложились
Дмитрий Кутепов
После опрессовки на Западном произошло много порывов.

После опрессовки на Западном произошло много порывов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Западном жилом массиве Ростова возобновление подачи горячей воды перенесли на 12 июня, сообщили в горадминистрации.

Чиновники отметили, что после опрессовки на Западном произошло много порывов. Сейчас сотрудники Ростовских тепловых сетей занимаются их устранением.

На этот раз власти пообещали горожанам возобновить подачу горячей воды 12 июня. По плану, отключение должно было завершиться 7 июня. В это время, помимо гидравлических испытаний, должен пройти и ремонт ТЭЦ-2.

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