В Ростове-на-Дону горячую воду вернули жителям 205 многоквартирных домов

Продолжается подключение потребителей Западного и центра Ростова-на-Дону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону после гидравлических испытаний горячую воду вернули уже в 205 многоквартирных домов. Об этом сообщает компания «Ростовские тепловые сети».

- Горячее водоснабжение восстановлено в 205 домах. Продолжается подключение потребителей Западного жилого массива и центра города. Ведется ремонт, проверяется состояние обновленных участков трубопровода, - говорится на сайте «РТС».

Напомним, масштабную проверку коммуникаций начали с 14 мая. Завершить работы планируют 7 июня 2023 года. Гидравлические испытания проводят ежегодно для обнаружения и ремонта скрытых дефектов. Это необходимые меры при подготовке к будущему отопительному сезону.

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