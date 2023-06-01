4 июня улицы Ростова перекроют на время полумарафона «Забег»

Бегуны преодолеют дистанции в 1, 5, 10 и 21 км Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 июня улицы Ростова-на-Дону собираются поэтапно перекрывать на время проведения 7-го Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Дорожные ограничения будут действовать с 8 до 13 часов, предупреждает городской департамент автодорог.

Маршруты участников забега и время перекрытия улиц:

С 9:30 до 10:30, дистанция в 5 км: Театральная площадь - Большая Садовая - Большая Садовая/Соколова (разворот) - Большая Садовая - Театральная площадь - Советская - Советская/6-я Линия (разворот) - Советская - Театральная площадь;

С 11 часов до 11:15, дистанция 1 км: Театральная площадь - Большая Садовая - Большая Садовая/Крепостной (разворот) - Большая Садовая - Театральная площадь;

С 9 до 10 часов, дистанция 10 км: Театральная площадь - Большая Садовая - Соколова - Седова - Ворошиловский мост - съезд с моста - Левобережная - западный проезд к «Ростов Арене»- Левобережная - съезд с Ворошиловского моста - Седова - Соколова - Большая Садовая - Театральная площадь - Советская - Советская/15-я линия (разворот) - Советская - Театральная площадь;

C 9 часов до 11:30, дистанция 21 км: Театральная площадь - Большая Садовая - Соколова - Седова - Ворошиловский мост - съезд с моста - Левобережная - западный проезд к «Ростов Арене» (разворот) - Левобережная - съезд с Ворошиловского моста - Седова - Соколова - Большая Садовая - Театральная площадь - Советская - Советская/15-я линия (разворот) - Советская - Театральная площадь (2 круга).

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