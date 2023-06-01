На месте порта Ростова собираются продлить набережную и возвести новые жилые кварталы

Вместо морского порта построят дома, детсады и школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону после переноса мощностей старого порта на левый берег Дона начнут осваивать освободившуюся территорию. В частности, должны продлить городскую набережную, построить дорогу и создать новые жилые кварталы с парками, детсадами и школами.

Известно, что реализовать проект собираются ФАУ «РосКапСтрой» и АО «Ростовский порт». Руководители этих организаций уже подписали соответствующее соглашение.

- Благоустройство такой масштабной территории имеет огромное значение и для города, и для региона в целом. Появятся новые рабочие места, жилые дома и социальная инфраструктура, - подчеркнула директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова.

Напомним, инвестиционный проект утвердили в 2021 году власти Ростова-на-Дону. Инфраструктуру порта собираются перенести в промзону «Заречная». На левом берегу Дона должны возвести портовый комплекс, логистические сооружения, а также обслуживающие объекты, в том числе причальную стенку, склады, грузовые площадки и ж/д пути.

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