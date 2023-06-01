С 2024 года власти Ростовской области планируют решить вопрос с недофинансированием школ

Индексация некоторых нормативов ранее не предусматривалась Фото: Ксения КОНЮХОВА

Власти Ростовской области выяснили, что продолжительное время обновление материально-технической базы школ финансировали без учета уровня инфляции и роста потребительских цен. Эту ситуацию планируют изменить с 1 января 2024 года. Сейчас проект решения еще не утвержден и находится в работе.

Документ можно найти на сайте Заксобрания Дона. Ситуация не касается расходов на оплату труда педагогов и других работников учреждений образования, эту статью выплат постоянно контролируют и корректируют. При этом ранее не предусматривалась индексация прочих нормативов: средств на закупку учебников, методической литературы, спортивного оборудования и других материалов.

- Данное обстоятельство привело к тому, что размеры нормативов, не относящихся к расходам на оплату труда, сейчас не только не учитывают реальный рост цен, но и могут быть ниже, чем установленные ранее, - говорится в пояснительной записке к новому законопроекту.

Например, отмечается, что на одного ученика 1-4 классов городской школы в 2017 году сумма выделенных средств составляла 2049 рублей, а в 2023 году - 1856 рублей. На ученика 5-9 классов в 2017 году тратили около 2327 рублей, в 2023 году - 2525 рублей.

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