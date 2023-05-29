Вузы Ростовской области и Китая договорились о расширении сотрудничества

На Дону с Шаньдунским транспортным университетом сотрудничают уже 20 лет. Фото: сайт правительства РО

Власти Ростовской области сообщили, что донской регион начал активно наращивать взаимодействие с Китаем в сфере образования. В частности, накануне утвердили новое соглашение между двумя ведущими вузами.

Документ о сотрудничестве подписали представители ДГТУ и Шаньдунского транспортного университета из города Цзинань. Церемония состоялась в рамках визита зарубежной делегации.

Предполагается, что теперь на базе донского университета откроют центр обучения русскому языку как иностранному, там же будут проводить тестирования. Кроме того, стороны намерены разрабатывать и проводить совместные образовательные программы.

- В вузах Ростовской области обучаются более 8 тысяч иностранных студентов, из них больше тысячи человек из Китая. Между вузами уже действуют 46 соглашений. Особенно значимым является многолетнее сотрудничество ДГТУ и ШТУ, - отметил заместитель губернатора Александр Скрябин.

Добавим, на Дону с Шаньдунским транспортным университетом сотрудничают уже 20 лет.

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