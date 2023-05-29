В школах Таганрога скоро завершится основной период ЕГЭ

Чтобы получить аттестат, нужно сдать русский язык и математику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году итоговую аттестацию в Таганроге пройдут более 3,5 тысяч выпускников, из которых 1164 человека - учащиеся 11 классов. Основной период экзаменов уже стартовал, сообщила начальник управления образования города Ольга Морозова.

- 24 мая открыли основной этап ГИА для 9-классников, а 26 мая экзамены начали сдавать выпускники 11 классов, - сообщила глава управления образования.

В Таганроге создали 6 экзаменационных пунктов, было оборудовано 108 аудиторий. Чтобы получить аттестат, ребятам нужно сдать русский язык и математику. Поступающим в вузы также требуется продемонстрировать знания по дополнительным профильным предметам.

Одним из самых популярных экзаменов среди 11-классников стало обществознание, это направление выбрали 53 % таганрогских выпускников. Второе место сохранилось за информатикой, третье разделили физика и биология.

Напомним, один предмет можно пересдать в течение основного срока ГИА, два - в сентябре. Написать экзамены заново по выбору можно будет только через год.

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