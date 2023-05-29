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НовостиОбщество29 мая 2023 9:41

1 июня в Таганроге запретят розничную продажу алкоголя

Такие же требования будут действовать по всему донскому региону
Ангелина СКИБА
Продавцов и владельцев торговых точек просят не нарушать закон

Продавцов и владельцев торговых точек просят не нарушать закон

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 июня, в День защиты детей, в Таганроге нельзя будет продавать горячительные напитки. Об этом говорится в группе VK департамента потребительского рынка Ростовской области.

- В соответствии с областным законом, устанавливается запрет розничной продажи алкоголя (за исключением объектов общественного питания), в том числе в Международный день защиты детей - 1 июня 2023 года, - сообщили власти.

Продавцов и владельцев торговых точек просят не нарушать закон. Напомним, ранее на Дону запрещали продавать алкоголь в связи с проведением Последних звонков в школах.

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