Ростовчане сообщили, что все произошло в парке Максима Горького Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 мая фестиваль красок в Ростове-на-Дону закончился потасовками и дракой. Пост об этом опубликовали в социальных сетях.

- Вчера в парке Горького очень пьяный мужчина просил денег. Его заставляли покинуть территорию парка, но все закончилось дракой. Заступалась за мужчину женщина с ребенком. Она уверяла, что он не мог ничего подобного сделать. Полиция разбиралась, всех забрали. Вот такое веселое окончание фестиваля, - рассказал подписчик одного из городских пабликов VK.

Добавим, официального комментария по поводу случившегося от пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области не поступало.

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