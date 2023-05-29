В Ростове водитель устроил массовое ДТП, а потом бросил раненую пассажирку и сбежал

Одну из машин отбросило на Kia Cerato и опору ЛЭП. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону неизвестный водитель иномарки устроил массовое ДТП. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- 28 мая, около 22:10, в районе улицы Профсоюзной неустановленный водитель, управляя Mitsubishi Colt, врезался в припаркованные автомобили Daewoo Nexia и Hyundai ix35. После этого Hyundai отбросило на Kia Cerato и опору ЛЭП, - рассказали в УГИБДД.

Известно, что в аварии пострадала 52-летняя пассажирка Mitsubishi. Сейчас обстоятельства происшествия проясняют сотрудники полиции.

Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, а также выдерживать безопасную скорость и дистанцию.

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