В Ростовской области в водопроводной воде стали больше находить микробов

Паразитов ни в одной пробе не нашли ни в 2022 году, ни в 2021. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Донской Роспотребнадзор опубликовал доклад о состоянии питьевой воды в Ростовской области по итогам 2022 года. В нем отмечается, что в целом по санитарно-химическим показателям ее состояние улучшилось.

В 2022 году 48,8% взятых проб воды не соответствовала нормам. Это на 9% меньше, чем было годом ранее.

По микробиологическим показателям 10,4% проб не соответствовали нормам. Годом ранее таких было 6,5%.

При этом из 2838 проб воды по органолептическим показателям не соответствовали нормам 757 — это 26,7%.

При этом паразитов ни в одной пробе не нашли ни в 2022 году, ни в 2021.

Напомним, что сотрудники Роспотребнадзора в пробах воды у Зеленого острова в Ростове нашли колиформные бактерии и энтерококки. При этом возбудителей инфекционных заболеваний там не оказалось.

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