Из Ростова в Крым построят новую железную дорогу

Сейчас идут предпроектные согласования новой железнодорожной магистрали. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Ростовской области в Крым через Донецкую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области построят новую железную дорогу. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме ТАСС сообщил замглавы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

Чиновник отметил, что сейчас идут предпроектные согласования. Полностью построить новую дорогу планируют за несколько лет. Займется ее возведением компания «Железные дороги Новороссии».

Новая железнодорожная магистраль будет проходить практически параллельно автомобильной трассе. Напомним, что автодорога из Ростова в Крым будет проходить через Таганрог, Бердянск, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Чонгар, Джанкой и Симферополь, огибая Азовское море.

Также власти России планируют построить скоростную железную дорогу из Москвы в Ростов. При этом, вначале ее возведут в Санкт-Петербург и Казань.

В 2025 году из Ростова в Крым появится водный маршрут. Скоростные суда «Метеор» вместимостью до 120 человек будут ходить в Ейск и Керчь.

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