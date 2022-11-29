Водный маршрут из Ростова в Крым планируют открыть в 2025 году

Водные туристические маршруты собираются открыть уже в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отправиться водным транспортном из Ростова в Ейск и Керчь можно будет уже 2025 году. Речь идет о перевозках на судах «Метеор» вместимостью до 120 человек. Эту информацию 28 ноября подтвердили в областном Минтрансе.

Известно, что перевозки подобного типа порадуют не только красивыми видами, но и ощутимо сократят время в пути. Например, до высадки в Краснодарском крае путь займет около часа, а в Крым можно будет попасть примерно за три часа.

Однако эти транспортные решения - дела немного более отдаленного будущего. При этом уже на 2023 год власти планируют туристические водные маршруты на судах «Валдай 45Р». Все желающие смогут совершить небольшое путешествие из Таганрога и Ростова в сторону Багаевки, Константиновки, Усть-Донецкого района.

Напомним, ранее вопрос возобновления регулярных речных и морских перевозок обсуждали на «Транспортной неделе-2022» в Москве. До этого перспективы возобновления подобной работы представители донского региона рассмотрели с руководством конструкторского бюро из Нижнего Новгорода.

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