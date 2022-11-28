Ростовская электричка с начала года перевезла 148 тысяч пассажиров

Активно обсуждается идея создания новых остановок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону городская электричка за десять месяцев текущего года перевезла около 148 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В основном горожане добирались на электричке с Военведа и Сельмаша. По словам министра транспорта Владимира Окунева, совместно с администрацией города и СКЖД утвердили дорожную карту дальнейшего развития проекта. Так, в текущем году проасфальтировали подход с освещением и лестницей на платформе "Темерник". Остановка располагается вблизи ЖК «Соловьиная роща».

В дальнейшем планируется организовать подвоз пассажиров из Левенцовского микрорайона к остановочному пункту «Ростов-Западный». Также необходимо реконструировать пассажирские платформы остановочного пункта «Микояна» с обустройством подходов. Кроме того, активно обсуждается идея создания новых остановок у микрорайона ЖК «Красный Аксай» и на Военведе, на улице Соловьиной.

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