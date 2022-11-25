В Ростовской области хотят возродить перевозку пассажиров по Манычу и Северскому Донцу

В Ростовской области начинается сбор предложений по поводу пассажирского судоходства и перевозки грузов. Фото: правительство РО.

Возродить перевозки пассажиров и грузов по рекам Маныч и Северский Донец намерены власти Ростовской области. Об этом было сказано на итоговом заседании Морского совета.

Сейчас начинается сбор предложений по поводу пассажирского судоходства и перевозки грузов. К обсуждению вопроса власти решили вернуться уже в 2023 году. По данным правительства, на Северском Донце и Маныче портовые пункты открыты 11 месяцев в году и участвуют в перевалке грузов.

Власти Ростовской области и России ранее декларировали намерение развивать пассажирский водный транспорт по всем направлениям - открыть маршруты скоростных катеров из Ростова в Таганрог, Азов и Волгодонск.

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