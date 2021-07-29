В Ростовской области углубят дно в акватории портов и на участках Нижнего Дона

Специалисты уже прошли 29 проблемных участков. Фото: правительство РО

В Ростовской области на проблемных участках Нижнего Дона и в акватории морских портов начали дноуглубление. Планируемый объем работ в этом году - 950 тысяч кубометров грунта. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Так, в Таганрогском подходном канале, морской части Азово-Донского канала на участке реки Дон сейчас работает флот из 11 судов. В том числе задействовали земснаряд и три грунтоотвозные шаланды. Также дно расширяют силами администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей.

Специалисты уже прошли 29 проблемных участков объемом 816,914 тыс. м3, в том числе 27 - на реке Дон от станицы Романовской до Семикаракорска и два - на реке Северский Донец от Усть-Донецкого порта до устья реки.

- Благодаря дноуглублению удается поддерживать судоходные условия, - пояснил заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк.

Меры приняли для удобной перевозки грузов через порты Азова, Таганрога, Ростова и по водным путям из Азово-Черноморского в Волго-Каспийский бассейн.

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