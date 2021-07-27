В Ростовской области на торги выставят 19 судов «Донречфлота»

Решение по иску вынесли в Арбитражном суде
Фото: Артем КИЛЬКИН
19 судов «Донречфлота» выставят на торги. Такое решение вынесли после иска «НРК АКТИВ» - правопреемника «Сбербанка». Организация потребовала взыскать деньги за залоговое имущество. Этот запрос поддержали в Арбитражном суде.
- Установить цену равную залоговой стоимости в долларах США. Реализовать имущество путем продажи с публичных торгов. Взыскать с «Донречфлота» расходы по оплате госпошлины, - постановили в инстанции.
Так, например, должны продать суда «Танаис», «Катюша», «Виктор Мартыненко», «Сибирский-2119» и другие. Самое дорогое из них - «Танаис», его залоговая стоимость составляет 2 847 000 долларов США.
«Донречфлот» - крупный перевозчик на юге страны. Занимается доставкой негабаритных грузов, в том числе суда заходят в Астрахань, Ростов и Санкт-Петербург. У компании более 70 различных кораблей.
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