В Ростовской области на торги выставят 19 судов «Донречфлота»

Решение по иску вынесли в Арбитражном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

19 судов «Донречфлота» выставят на торги. Такое решение вынесли после иска «НРК АКТИВ» - правопреемника «Сбербанка». Организация потребовала взыскать деньги за залоговое имущество. Этот запрос поддержали в Арбитражном суде.

- Установить цену равную залоговой стоимости в долларах США. Реализовать имущество путем продажи с публичных торгов. Взыскать с «Донречфлота» расходы по оплате госпошлины, - постановили в инстанции.

Так, например, должны продать суда «Танаис», «Катюша», «Виктор Мартыненко», «Сибирский-2119» и другие. Самое дорогое из них - «Танаис», его залоговая стоимость составляет 2 847 000 долларов США.

«Донречфлот» - крупный перевозчик на юге страны. Занимается доставкой негабаритных грузов, в том числе суда заходят в Астрахань, Ростов и Санкт-Петербург. У компании более 70 различных кораблей.

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