Один из окунувшихся в чан с молоком на заводе в Ростовской области бывший сотрудник МВД

Двое мужчин искупались в чане с молоком Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Один из окунувшихся в чан с молоком на предприятии в Ростовской области является бывшим сотрудником МВД. Об этом стало известно 15 июня.

Видео с двумя купающимися мужчинами разлетелось по местным группам в соцсетях. На кадрах видно, что в помещении, похожим на цех, двое мужчин раздеваются и по небольшой лестнице забираются в чан с белой жидкостью. За кадром участники видео утверждают, что в емкости находится молоко.

Ролик набрал много просмотров и гневных комментариев от дончан. Жители раскритиковали мужчин.

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Видео разлетелось по местным группам в социальных сетях

(Подробности)