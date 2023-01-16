Специалисты приступили к разработке проекта новой трассы из Крыма в Ростов-на-Дону

Новое транспортное направление проложат от трассы «Таврида» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект двухполосной дороги из крымского Джанкоя в Ростов-на-Дону начали разрабатывать специалисты. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

- Работают проектные организации. Это большой инфраструктурный проект, для которого требуются внушительные инвестиции. Конечно же, без государства такие объекты не строятся, - прокомментировал Владимир Сальдо.

Чиновник отметил, что к 2023 году уже завершили восстановление моста из Геническа на Арабатскую стрелку.

Напомним, дорога из Крыма в Ростов-на-Дону пройдет от трассы «Таврида» через Симферополь, Джанкой, Чонгар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск и Таганрог. Новая проезжая часть замкнет кольцо вокруг Азовского моря.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин также поддержал идею о создании трассы Симферополь - Ростов-на-Дону, работы по ее возведению планируют начать уже в январе 2023 года.

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