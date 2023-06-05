Из Москвы в Ростов планируют проложить высокоскоростную железную дорогу

Когда начнут возводить скоростную железную дорогу в Ростов, не известно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Москвы в Ростов, а также в Санкт-Петербург и Казань планируют возвести высокоскоростную железную дорогу. Об этом было сообщено в эфире телеканала «Культура».

При этом, по плану, вначале скоростные железные дороги планируют проложить в Санкт-Петербург и Казань, а потом только в Ростов. При этом сроки ее возведения до донской столицы неизвестны.

Отметим, что поездка из Москвы до Санкт-Петербурга должна занять чуть более двух часов. Сколько времени на это уйдет при поездке в Ростов, не сообщается.

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