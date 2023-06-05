На нескольких улицах в центре Ростова продлят ограничение движения

Большая часть ограничений будет действовать из-за ремонта теплотрасс. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове департамент транспорта и автомобильных дорог продлил ограничение проезда по улицам Варфоломеева и Седова. Об этом сообщают в горадминистрации.

В частности, до 30 июня ограничение проезда будет действовать на улице Варфоломеева в районе дома №260А. А до 15 декабря — в районе строения № 21/1 по улице Седова.

С 7 июня по 15 декабря частично ограничат проезд по улице Вавилова от улицы Сосновой до проспекта Королева.

С 7 июня по 31 октября из-за ремонта теплотрассы ограничат проезд по улице Прогрессивной от строения № 7 до ул. 2-й Краснодарской.

С 7 июня по 15 октября — по улице 2-й Краснодарской от строения № 68/2 до строения № 78. Там также будут ремонтировать теплотрассу.

С 7 июня по 15 сентября по этой же причине ограничат проезд по Кольцовскому от улицы Станиславского до улицы Петровской.

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