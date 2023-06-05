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НовостиОбщество5 июня 2023 8:18

В Новочеркасске перекрыли железнодорожный переезд в микрорайон Луговой

Туда пропускают только машины экстренных служб
Дмитрий Кутепов
В районе переезда ремонтируют заграждения.

В районе переезда ремонтируют заграждения.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 5 июня, в городе Новочеркасске Ростовской области перекрыли движение транспорта через железнодорожный переезд в микрорайон Луговой. Об этом сообщили в горадминистрации.

— Движение автотранспорта через переезд закрыто по причине проведения работ аварийного ремонта устройства заграждения переезда, — отметили в администрации города.

По данным чиновников, движение транспорта в полной мере откроют в 17.00. Пока в микрорайон Луговой, в который ведет всего одна дорога, можно попасть только машинам экстренных служб.

Запрет проезда коснется и жителей станицы Кривянской, которые ездят по дороге в Новочеркасск.

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По материалам следствия, подозреваемый и его знакомый (дело которого вынесли в отдельное производство) забросали свертками с красящими веществами плакаты в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Аксайском районе (подробности)