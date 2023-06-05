В Новочеркасске перекрыли железнодорожный переезд в микрорайон Луговой

В районе переезда ремонтируют заграждения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 5 июня, в городе Новочеркасске Ростовской области перекрыли движение транспорта через железнодорожный переезд в микрорайон Луговой. Об этом сообщили в горадминистрации.

— Движение автотранспорта через переезд закрыто по причине проведения работ аварийного ремонта устройства заграждения переезда, — отметили в администрации города.

По данным чиновников, движение транспорта в полной мере откроют в 17.00. Пока в микрорайон Луговой, в который ведет всего одна дорога, можно попасть только машинам экстренных служб.

Запрет проезда коснется и жителей станицы Кривянской, которые ездят по дороге в Новочеркасск.

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