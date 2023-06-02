Депутаты Ростовской области попросили правительство России расширить трассу М-4 «Дон»

Прежде всего надо решить проблемы на участках трассы в районе городов Каменск-Шахтинский и Шахты. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области обратились к заместителю председателя Правительства России Марату Хуснуллину с просьбой провести полную реконструкцию федеральной трассы М-4 «Дон», которая сейчас не справляется с возросшим потоком машин. Об этом сообщает Donnews.ru.

Депутат Сергей Ковалев, который в заксобрании занимает должность заместителя председателя комитета по строительству, отметил, что прежде всего надо решить проблемы на участках трассы в районе городов Каменск-Шахтинский и Шахты. Там часто образуются многокилометровые заторы.

Также он посетовал на то, что при возвращении из Москвы на въезде в Ростовскую область в пробке он потерял полтора часа.

Депутат Ковалев отметил, что ранее в госкомпании «Автодор» ему поясняли, что загруженность трассы сейчас в два раза превышает нормативные показатели, которые закладывали при ее проектировании.

Сейчас на большинстве участков трассы, которая является основной артерией, связывающей центральную и южную части страны, четыре полосы движения, и она зачастую не справляются с потоком машин.

Отметим, что в скором времени нагрузка на магистраль увеличится из-за поездок на Юг отпускников и их возвращения домой. Также в это время сильные пробки могут создавать ремонтные работы.

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