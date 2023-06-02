Во дворе трехэтажки в центре Ростова обрушились перекрытия подвала

Место провала огородили. Фото: администрация Ленинского района Ростова-на-Дону

В центре Ростова, в дворе трехэтажного многоквартирного дома в переулке Братский, 35, произошло обрушение перекрытий подвала. Об этом в ночь на пятницу, 2 июня, сообщила администрация Ленинского района Ростова-на-Дону.

Само ЧП произошло вечером 1 июня.

Как следует из текста сообщения, обрушение перекрытий подвального помещения и участка асфальта во дворе было самопроизвольным.

- Специалистами администрации Ленинского района проведены первоочередные мероприятия, направленные на предотвращение возникновения угрозы гибели и причинения вреда здоровью граждан, - прокомментировали в пресс-службе.

Работники осмотрели жилищный фонд, чтобы выявить участки разрушения фрагментов здания. Выставили ограждение вокруг зоны обрушения.

- Организованно постоянное наблюдение за состоянием ограждения опасных зон и техническим состоянием элементов фасада и твердого покрытия, находящегося в аварийном состоянии, - добавили в администрации района.

Напомним, в четверг, 1 июня, и неделю до этого в Ростове практически каждый день идут мощные ливни.

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