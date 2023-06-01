Сотрудников спортшколы заподозрили в халатности после обрушения трибун на Гребном канале в Ростове

Выполняются необходимые следственные действия. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Сотрудников спортшколы олимпийского резерва № 5 в Ростове заподозрили в халатности после обрушения трибун на Гребном канале. Уголовное дело возбудили на основании материалов прокурорской проверки, сообщили в областном надзорном ведомстве.

По версии следствия, 30 мая должностные лица школы проигнорировали прогноз об ухудшении погоды и возможной угрозе ЧС. Матч не отменили и не перенесли. Кроме того, сотрудники не проверили техническое состояние мобильных трибун, не эвакуировали участников соревнования. Личности ответственных на данный момент еще не установили.

Правоохранители считают, что из-за этой халатности трибуны опрокинулись во время дождя и сильного ветра. Люди в этот момент сидели на зрительских местах конструкций и упали вместе с конструкциями.

— В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, — прокомментировали в донском управлении следственного комитета.

Напомним, в результате происшествия один человек погиб, 36 — пострадали. 18 детей и семь взрослых госпитализированы в ростовские больницы. Одного ребенка направили для лечения в федеральный центр. Ранее было возбуждено дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

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