«Повезло дважды»: папа школьника рассказал, как сын спасся при обрушении трибуны в Ростове

Шестиклассник инстинктивно цепко схватился за сидение, когда пятитонная конструкция с людьми опрокинулась. Фото: Дмитрий Кутепов

Число пострадавших при опрокидывании трибуны в Ростове 30 мая выросло до 36 человек. Известно, что 24 из них — дети. Четверо до сих пор находятся в тяжелом состоянии. 45-летняя женщина, мама одного из спортсменов, погибла под тяжелой конструкцией.

Сейчас все пострадавшие находятся в медучреждениях Ростова со всевозможными травмами — ушибами и переломами.

12-летнему Виктору, который играл в том матче за ростовский «Арсенал» с командой Батайска, можно сказать, повезло. Он пострадал не так сильно, как его товарищи. Отец мальчика Александр поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону», как сыну удалось спастись и что пережила семья за эти страшные часы.

"7 МАЯ ТОЖЕ БЫЛ ЛИВЕНЬ И ИГРАЛИ"

Отец вспоминает утро того дня, когда сын собирался на матч, обернувшийся трагедией.

- Да, была смс-ка от МЧС о непогоде, но никто не мог подумать, что будет такой ветер. А что касается ливня, то наши спортсмены его не боятся. К примеру, 7 мая был ливень: так они играли до конца матча. Они же футболисты! - говорит отец.

Обычно Александр и Алена — папа и мама Вити — стараются приезжать на игры сына, когда они приходятся на выходные дни. Этот матч был среди рабочей недели, во вторник, поэтому родители не видели, как все произошло. О случившемся они узнали из родительского чата.

- Супруга волновалась очень сильно. Почти сразу же она примчалась в больницу, следом я тоже приехал. Переживали, конечно, - за спокойным тоном Александра скрываются все отцовские переживания. - К счастью, у сына оказались легкие травмы — ушибы мягких тканей. Он может ходить, сам себя обслуживает.

Те, кто стоял на ногах, когда трибуна начала рушиться, или спрыгнули, или оказались под ней. Фото: Дмитрий Кутепов

ПОВЕЗЛО ДВАЖДЫ

Со слов отца, Виктору дважды повезло в тот момент, когда почти пятитонная махина с людьми начала падать.

- Он не стоял, а сидел. Видимо, инстинктивно, изо всех сил схватился за сидение, а когда трибуна дважды переворачивалась - вначале набок, а потом назад - юному футболисту удалось удержаться. Уже только потом он спрыгнул. Наверное, поэтому и травмы получил незначительные, - делится папа.

И, кстати, по словам Александра, ужасные события не отбили у сына охоту заниматься любимым футболом.

- Он играет с первого класса — то есть уже шесть лет. Пока еще в больнице, под наблюдением врачей. Постоянно спрашивает про то, когда восстановится и можно будет начать тренироваться, - на лице отца мелькнула осторожная улыбка.

ОФИЦИАЛЬНО

Добавим, донской следком возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Ход расследования - на контроле областной прокуратуры. Максимальное наказание - до шести лет лишения свободы и штраф полмиллиона рублей.

Правоохранительным органам предстоит определить причины произошедшего.

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