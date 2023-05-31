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Происшествия31 мая 2023 16:03

«Повезло дважды»: папа школьника рассказал, как сын спасся при обрушении трибуны в Ростове

Отец пострадавшего при обрушении трибуны в Ростове футболиста рассказал, что дети уже играли во время ливня
Татьяна ТИХОНОВА
Шестиклассник инстинктивно цепко схватился за сидение, когда пятитонная конструкция с людьми опрокинулась.

Шестиклассник инстинктивно цепко схватился за сидение, когда пятитонная конструкция с людьми опрокинулась.

Фото: Дмитрий Кутепов

Число пострадавших при опрокидывании трибуны в Ростове 30 мая выросло до 36 человек. Известно, что 24 из них — дети. Четверо до сих пор находятся в тяжелом состоянии. 45-летняя женщина, мама одного из спортсменов, погибла под тяжелой конструкцией.

Сейчас все пострадавшие находятся в медучреждениях Ростова со всевозможными травмами — ушибами и переломами.

12-летнему Виктору, который играл в том матче за ростовский «Арсенал» с командой Батайска, можно сказать, повезло. Он пострадал не так сильно, как его товарищи. Отец мальчика Александр поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону», как сыну удалось спастись и что пережила семья за эти страшные часы.

"7 МАЯ ТОЖЕ БЫЛ ЛИВЕНЬ И ИГРАЛИ"

Отец вспоминает утро того дня, когда сын собирался на матч, обернувшийся трагедией.

- Да, была смс-ка от МЧС о непогоде, но никто не мог подумать, что будет такой ветер. А что касается ливня, то наши спортсмены его не боятся. К примеру, 7 мая был ливень: так они играли до конца матча. Они же футболисты! - говорит отец.

Обычно Александр и Алена — папа и мама Вити — стараются приезжать на игры сына, когда они приходятся на выходные дни. Этот матч был среди рабочей недели, во вторник, поэтому родители не видели, как все произошло. О случившемся они узнали из родительского чата.

- Супруга волновалась очень сильно. Почти сразу же она примчалась в больницу, следом я тоже приехал. Переживали, конечно, - за спокойным тоном Александра скрываются все отцовские переживания. - К счастью, у сына оказались легкие травмы — ушибы мягких тканей. Он может ходить, сам себя обслуживает.

Те, кто стоял на ногах, когда трибуна начала рушиться, или спрыгнули, или оказались под ней.

Те, кто стоял на ногах, когда трибуна начала рушиться, или спрыгнули, или оказались под ней.

Фото: Дмитрий Кутепов

ПОВЕЗЛО ДВАЖДЫ

Со слов отца, Виктору дважды повезло в тот момент, когда почти пятитонная махина с людьми начала падать.

- Он не стоял, а сидел. Видимо, инстинктивно, изо всех сил схватился за сидение, а когда трибуна дважды переворачивалась - вначале набок, а потом назад - юному футболисту удалось удержаться. Уже только потом он спрыгнул. Наверное, поэтому и травмы получил незначительные, - делится папа.

И, кстати, по словам Александра, ужасные события не отбили у сына охоту заниматься любимым футболом.

- Он играет с первого класса — то есть уже шесть лет. Пока еще в больнице, под наблюдением врачей. Постоянно спрашивает про то, когда восстановится и можно будет начать тренироваться, - на лице отца мелькнула осторожная улыбка.

ОФИЦИАЛЬНО

Добавим, донской следком возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Ход расследования - на контроле областной прокуратуры. Максимальное наказание - до шести лет лишения свободы и штраф полмиллиона рублей.

Правоохранительным органам предстоит определить причины произошедшего.

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