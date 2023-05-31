«40 самых страшных минут в жизни»: мама пострадавшего при падении трибуны в Ростове узнала о ЧП из чата

12-летний Олег получил травмы во время футбольного матча. Фото: из архива семьи

Мария Кравченко из Ростова – одна из тех родительниц, чьи дети пострадали во время футбольного матча на Гребном канале. Ее 12-летний сын Олег в составе детской команды ФК «Арсенал» во вторник играл с командой из Батайска.

Люди несут цветы к месту трагедии. Фото: Дмитрий Кутепов

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УРАГАН

Во время второго тайма поднялся ураган и начался ливень. Спрятаться от непогоды и тренеры, и спортсмены, и зрители решили на двух трибунах. По словам родителей, защиты от урагана искали, как минимум, 60 человек. Но в какой-то момент порывами ветра трибуны с людьми просто снесло. В результате десятки человек оказались погребены под трехметровыми конструкциями.

Травмы получили 36 человек, большинство из них – дети. Одна женщина – мама футболиста из Батайска - погибла на месте случившегося.

Люди перевернулись вместе с махиной. Фото: Дмитрий Кутепов

«СРОЧНО ПРИЕЗЖАЙТЕ!»

По словам Марии, ни она, ни муж не смогли поехать на ту игру из-за работы. О том, что случилось ЧП, женщина узнала из родительского чата.

- В группе одна женщина написала сообщение: «Срочно приезжайте, дети пострадали. Вызвали скорую», - говорит Мария.

Она начала звонить сыну, но мальчик не отвечал. В чате тоже стояла тишина. Мария выскочила из офиса и помчалась к машине.

- Буденовский был залит водой. Сняла обувь, чтобы быстрее добраться до парковки. Воды было по колено. Дорога была сложной из-за потоков и пробок. Дорога заняла сорок минут. Самых страшных минут в жизни. Все это время я ничего не знала о судьбе ребенка. Пока добиралась до него, рыдала навзрыд, - рассказывает ростовчанка.

Олег обожает футбол. Фото: из архива семьи

«ДОБИРАЛАСЬ ВБРОД»

По словам женщины, уже около Гребного канала она добиралась до сына вброд. К счастью, травмы у Олега оказались относительно не тяжелыми.

- Он точно не помнит, как все случилось. Сказал, что его кто-то оттащил в сторону. По дороге в больницу он вначале молчал, а потом сына начала бить мелкая дрожь. Сейчас он в отделении. У него ушибы, ходит с трудом. В соседних палатах лежат другие ребята из нашей команды. Мальчишки поддерживают другу друга. Они и были дружными, а сейчас еще больше сплотились, - сказал Мария.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Расследование уголовного дела находится на строгом контроле областной прокуратуры.

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