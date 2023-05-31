«В реанимации - четверо»: федеральные врачи оказывают помощь пострадавшим при обрушении трибуны в Ростове

Четверо находятся в реанимации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Ростовской области прокомментировали текущую ситуацию после обрушения трибуны на Гребном канале в донской столице. Во время детского матча начался сильный дождь и ветер, который, по предварительным данным, и спровоцировал падение конструкции.

На месте погибла 45-летняя мама одного из юных футболистов, которая пришла на матч поддержать сына, пострадали десятки человек.

26 ЧЕЛОВЕК ДО СИХ ПОР В БОЛЬНИЦЕ

- В результате происшествия на Гребном канале за медицинской помощью обратилось 36 человек, из них – 24 ребенка, - сообщил актуальные данные заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

В настоящее время в лечебные учреждения региона госпитализированы 19 детей и семь взрослых.

Вчера, 30 мая, трое детей и четверо взрослых получили необходимую помощь и находятся на амбулаторном наблюдении. Сегодня в течение дня на амбулаторное лечение переведены еще двое детей и один взрослый, чье состояние улучшилось.

36 человек получили травмы различной степени тяжести. Фото: Дмитрий Кутепов

«СОСТОЯНИЕ ВСЕХ ТЯЖЕЛЫХ ПАЦИЕНТОВ СТАБИЛИЗИРОВАНО»

- Состояние шести взрослых пострадавших оценивается как средней степени тяжести, один человек – после перенесенной операции находится в отделении анестезиологии и реанимации в стабильно тяжелом состоянии, - добавил Сергей Владимирович. - Трое детей находятся в реанимационном отделении. Их состояние оценивается как тяжелое, но наблюдается положительная динамика.

Состояние 15 детей оценивается медиками как средней степени тяжести. Один ребенок уже в удовлетворительном состоянии.

- Необходимые лечебно-диагностические мероприятия проводятся всем пострадавшим в полном объеме. Состояние всех тяжелых пациентов стабилизировано, - заметил Сергей Тюрин. - По тяжелым пациентам проведены консультации со специалистами федеральных центров.

Напомним, днем 30 мая, на одном из полей на Гребном канале в Ростове шел матч между командами игроков 12-13 лет. Во втором тайме резко испортилась погода: начался сильный ливень. Дети и взрослые спрятались от дождя под козырьком трибуны. В какой-то момент две трибуны с людьми опрокинулись. Точная причина не называется, но собственный источник «КП — Ростов-на-Дону» называет предварительную — резкий порыв ветра.

Как предположил поставщик аналогичных упавшим трибун в беседе с корреспондентом «КП-Ростов-на-Дону», конструкции, рассчитанные на сто посадочных мест, не были закреплены, поэтому от сильного ветра могли и упасть.

В свою очередь министр транспорта региона Самвел Аракелян в беседе с журналистами озвучил, что «конструкция не предусматривает закрепления по сертификату».

Тяжелые конструкции опрокинулись вместе с людьми. Фото: Дмитрий Кутепов

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», ход расследования которого взяла на контроль областная прокуратура. Максимальное наказание - до шести лет лишения свободы и штраф полмиллиона рублей.

Но пока правоохранительным органам предстоит выяснить причины трагедии и определить ответственных в произошедшем.

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