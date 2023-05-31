Кто ответит за падение трибуны в Ростове и на какую компенсацию могут рассчитывать пострадавшие, рассказали юристы

Проверка определит ответственного за нарушение безопасности на объекте. Фото: Дмитрий Кутепов

Один человек погиб и 36 пострадали из-за обрушения трибун на Гребном канале в Ростове во вторник, 30 мая. Во время футбольного матча среди команд 13-летних мальчишек из Батайска и Ростова разбушевалась непогода, и игру остановили. Дети и взрослые спрятались от ливня под навесом на трибунах, как вдруг две конструкции опрокинулись вместе с людьми.

Точная причина трагедии официально пока не называется, но источник «КП — Ростов-на-Дону» сообщает, предварительно, обрушение конструкций мог вызвать порыв шквалистого ветра. Спросили у юристов, кому придется отвечать за последствия ЧП, и могут ли пострадавшие рассчитывать на компенсацию.

КОМУ ОТВЕЧАТЬ?

Правоохранители в день трагедии возбудили уголовное дело по статье 238, то есть оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее смерть и вред здоровью.

Как рассказал ростовский юрист Ваган Бегларян, ответственность за обеспечение безопасности лежит на организаторе мероприятия.

- Именно организатор должен был с учетом погодных условий проверить и подготовить трибуны или же отменить мероприятия, - прокомментировал специалист.

Его коллега, юрист Антон Иванов, поясняет, что отвечать перед законом будет либо директор юридического лица — предприятия, либо назначенный директором сотрудник, ответственный за технику безопасности. Ответственного определят после проверки.

С того момента, когда стало известно о трагедии, практически каждый задается вопросом о том, обязаны ли были организаторы учитывать штормовое предупреждение. Его, напомним, рассылали, накануне, 30 мая.

- В каждом виде спорта есть регламенты, регулирующие правила проведения матча и основания для отмены матча. Даже если нет пункта об отмене матчей у ростовских молодежных команд, это не снимает ответственность, - добавил Ваган Бегларян.

Трибуны опрокинулись, когда на них находились дети и взрослые. Фото: Дмитрий Кутепов

ДО 1,5 МЛН РУБЛЕЙ

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 36 человек, из которых 24 ребенка. Трое — в тяжелом состоянии: двое взрослых и один ребенок.

- Потерпевшие могут получить компенсацию, подав гражданский иск в рамках уголовного дела, - объяснил Антон Иванов. - Если человека потерпевшим не признали, у него есть возможность подать иск. В этом случае нужно самостоятельно собрать медицинские документы, подтверждающие, что причинен вред здоровью. С ними обращаются в суд и в заявлении указывают, что вред был причинен вследствие оказания услуг ненадлежащего качества.

Ваган Бегларян отмечает, что суммы компенсации могут варьироваться:

- Родные погибшей могут претендовать на компенсацию от 600 тысяч рублей. Вправе и 1,5 миллиона потребовать. Те, чьи травмы медики оценили как тяжкий вред здоровью, могут требовать компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Добавим, следователи устанавливают точную причину произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Ход расследования взяла на контроль прокуратура Ростовской области.

- На место незамедлительно выехали зампрокурора области Владимир Ходурский и и.о. прокурора Кировского района Ростова Сергей Михайлов, - рассказали в региональной прокуратуре. - Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по ее результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

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