Глава минспорта Ростовской области о трибуне на Гребном канале: Конструкция не предусматривает закрепления по сертификату

Конструкция не предусматривали закрепления по сертификату. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Трибуна, которая упала в Ростове-на-Дону во время сильного ветра, «не предусматривала крепления по сертификату». Об этом журналистам сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

- Конструкция не предусматривает закрепления по сертификату. Сейчас идет следствие. Если кто-то виновен в том, что что-то не так сделали, неправильно закрепили или установили трибуну, они обязательно будут привлечены к ответственности, - подчеркнул Самвел Аракелян.

Напомним, вечером 30 мая на территории Гребного канала «Дон» проходил областной матч по футболу среди ребят 2010 года рождения. Когда погода ухудшилась, дети и взрослые поспешили спрятаться от непогоды, но пострадали из-за рухнувших зрительских конструкций.

- Турнир проводили в соответствии с календарным планом. Организатором выступала донская федерация футбола совместно с центром подготовки сборных команд региона. Когда погода резко испортилась, игру остановили. После этого порывом ветра снесло трибуну, пострадали люди, - прокомментировал глава Минспорта Ростовской области Самвел Аракелян.

Добавим, проверку по факту произошедшего ранее начали сотрудники прокуратуры и Следкома. Ход расследования на контроль взял председатель СК России Александр Бастрыкин.

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