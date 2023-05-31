В Ростове после ЧП на Гребном канале решили перенести спортивные мероприятия

Фестиваль спорта проведут в Ростове, когда установиться солнечная погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 июня в Ростове-на-Дону из-за штормового предупреждения решили перенести праздничные акции с открытых площадок в закрытые помещения. Об этом в Telegram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Праздничные мероприятия с участием детей, запланированные на 1 июня, перенесут в закрытые помещения, - написал Алексей Логвиненко.

Также из-за непогоды в Ростове на другое время переназначат Фестиваль спорта и массовые мероприятия в парках. В частности, ранее об отмене праздников в честь Дня защиты детей объявили в парках «Левобережном» и Максима Горького, а также в Ростовском зоопарке.

Добавим, также в донской столице в связи с возможной непогодой проверят крепления конструкции, которые могут оказаться потенциально опасными во время стихии.

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Непогода также ожидается 31 мая и 1 июня (подробности)