В Ростове-на-Дону из-за штормового предупреждения начали отменять детские праздники

Непогода ожидается 31 мая и 1 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону из-за штормового предупреждения парки «Левобережный» и Максима Горького, а также Ростовский зоопарк решили отменить детские праздники, запланированные на 1 июня.

Некоторые программы, посвященные Дню защиты детей, теперь намерены перенести. Изначально для ребят готовили различные конкурсы, выставки, мастер-классы и показательные кормления животных.

- Решение приняли после уведомления о непогоде от спасателей и властей. Мероприятия планируем перенести на 3 июня, - рассказала журналисту «КП - Ростов-на-Дону» директор парка имени Максима Горького Марина Балберова.

Напомним, ранее донское управление МЧС объявило штормовое предупреждение из-за возможных ливней с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Стихию ожидают сегодня, 31 мая, а также 1 июня.

Добавим, по словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, непогода может сохранится до 15 июня. За сутки 31 мая ожидается выпадение 27 мм осадков.

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