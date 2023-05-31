В Ростове после ливня и ветра подтопило 17 дорог и частных домов, рухнуло 11 деревьев

В Ростове уже ликвидировали последствия 27 происшествий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону после дождя и ветра поступило 29 звонков с просьбами о помощи. 17 обращений касались подтопления дорог и частных домов, 11 человек пожаловались на падения деревьев, в одном случае засорилась ливневка. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Экстренные службы всю ночь устраняли последствия непогоды. Из 29 ликвидировано 27 происшествий, - проинформировал Алексей Логвиненко.

Глава городской администрации добавил, что на затопленных участках задействовали спасателей управления по делам ГО и ЧС, а также бригады департамента автодорог и коммунальных служб.

Всего к этому моменту откачали 920 кубометров воды. Остаются еще два подтопления, и для их ликвидации сегодня, 31 мая, «задействуют насосную станцию повышенной производительности».

- Кроме того, поручил продолжать расчистку ливневок и ливнеприемников. По данным синоптиков, непогода сохранится до 15 июня. 31 мая и 1 июня также прогнозируют сильный дождь. За сутки ожидается выпадение 27 мм осадков. Режим повышенной готовности сохраняется. Жителей призываем быть предельно осторожными,- написал в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.

Напомним, вчера в Ростове-на-Дону, предположительно, из-за порыва ветра опрокинулась зрительская трибуна с людьми. Сейчас известно о 36 пострадавших. Погибла одна женщина.

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