Ростов-на-Дону
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 мая 2023 8:09

Число пострадавших из-за опрокинувшейся трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек

Обновленную информацию озвучил глава региона Василий Голубев
Ангелина СКИБА
За медицинской помощью обратились жители Ростова-на-Дону и Батайска

За медицинской помощью обратились жители Ростова-на-Дону и Батайска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону количество пострадавших при обрушении трибуны достигло 36 человек. Об этом утром 31 мая журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Если в целом говорить, то в разных местах, в Батайске и Ростове-на-Дону, всего обратились 36 человек, - прокомментировал Василий Голубев.

Также глава региона рассказал о ситуации мальчика, который получил серьезные травмы.

- Состояние мальчика, который находился в тяжелом состоянии, как сообщили мне сегодня утром, стабилизировали. Понятно, что врачи продолжают заниматься лечением. Также это относится ко всем остальным пострадавшим, - добавил Василий Голубев.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших. Одна женщина погибла. Предварительно, трибуны опрокинулись из-за порыва ветра. Сейчас детали случившегося проясняют сотрудники Следкома и прокуратуры.

Напомним, ЧП произошло вечером 30 мая на территории Гребного канала «Дон» во время футбольного матча среди ребят 2010 года рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуацию с опрокинувшейся трибуной в Ростове-на-Дону прокомментировал эксперт

Предварительно, конструкция перевернулась из-за порыва ветра (подробности)