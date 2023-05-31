Ситуацию с опрокинувшейся трибуной в Ростове-на-Дону прокомментировал эксперт

В день матча действовало штормовое предупреждение. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Ситуацию с опрокинувшейся зрительской трибуной в Ростове-на-Дону прокомментировал инженер. Эксперт считает, что «условия использования конструкции могли быть не соблюдены».

- Конечно, эти трибуны должны быть закреплены, но дело даже не в этом. У каждой спортивной конструкции есть паспорт, в котором указано, при каких условиях ее можно использовать. Скорость ветра, погодные условия и тому подобное. Поскольку было объявлено штормовое предупреждение, можно ожидать, что условия использования трибуны не будут соблюдены, - прокомментировал специалист.

Собеседник «КП - Ростов-на-Дону» отметил, что, возможно, мероприятие должны были отменить из-за погоды, но этого не случилось.

По последним данным донских властей, количество пострадавших к утру 31 мая увеличилось уже до 36 человек. Одна женщина погибла вчера. Ранее сообщалось о 15 пострадавших детях.

Напомним, ЧП произошло вечером 30 мая на территории спортивной школы № 5 (Гребной канал «Дон») во время соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова.

Предварительно, трибуны опрокинулись из-за порыва ветра. Сейчас детали случившегося проясняют сотрудники Следкома и прокуратуры. Ход расследования взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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