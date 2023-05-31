В Ростове пострадавший при обрушении трибуны находится в тяжелом состоянии

Под надзором медиков остаются ростовчане и одна жительница Батайска Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону после обрушения зрительской трибуны в больнице остаются несколько взрослых. У одного из них тяжелая травма грудной клетки. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» утром 31 мая сообщил собственный источник.

Известно, что среди взрослых пострадавших, оказавшихся под надзором медиков, числятся ростовчане, а также еще одна жительница Батайска.

Добавим, по последним данным властей, количество пострадавших к утру 31 мая увеличилось уже до 36 человек. Одна женщина погибла вчера. Также ранее сообщалось о 15 пострадавших детях.

Напомним, ЧП произошло вечером 30 мая на территории спортивной школы № 5 (Гребной канал «Дон») во время футбольных соревнований памяти Владимира Гаврилова.

Предварительно, трибуны опрокинулись из-за порыва ветра. Сейчас детали случившегося проясняют сотрудники Следкома и прокуратуры. Ход расследования взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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