Количество пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 32 человек

Пострадавших с места происшествия доставили в горбольницу № 20 Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростове количество пострадавших после падения трибуны на Гребном канале увеличилось до 32 человек. Об этом утром 31 мая в Telegram, ссылаясь на собственный источник, сообщает агентство РИА Новости.

Отметим, официального подтверждения этой информации пока не имеется. По последним данным донских властей, пострадавшими числятся 26 человек, 15 из которых - дети. Одна женщина погибла.

Ранее губернатор Василий Голубев посетил в горбольнице № 20 ребят и двоих взрослых, которым потребовалась медицинская помощь. Известно, что одного ребенка прооперировали. К работе были прилечены специалисты из областной детской клинической больницы.

Напомним, ЧП произошло вечером 30 мая на территории спортивной школы № 5 во время областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова. Предварительно, трибуны опрокинулись из-за порыва ветра.

Сейчас детали случившегося проясняют сотрудники Следкома и прокуратуры. Ход расследования взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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